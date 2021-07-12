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Что скрывает фантазия, знают уссурийские «Эгоисты»

Что скрывает фантазия, знают уссурийские «Эгоисты»

Не верите? А вы спросите у Павла Фарятьева, героя спектакля «Эгоисты» (16+) Уссурийского городского драматического театра имени Комиссаржевской, он вам расскажет… Он живет этой возвышенной идеей о том, как мы МОЖЕМ быть счастливы — где-то там.

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