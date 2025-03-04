Зенитчики сбили дрон-разведчик боевиков ВСУ на красноармейском направлении

Минобороны РФ Расчет ЗРК "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил дрон "Лелека" украинских боевиков, обеспечив прикрытие наземной группировки на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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