Крупнейшее за 30 лет: на Сицилии произошло извержение вулкана Этна

На острове Сицилия сейсмологи зафиксировали мощнейшее за последние 30 лет извержение вулкана Этна. «Огненная гора» считается крупнейшим действующим вулканом в Европе: он в два с половиной раза больше, чем знаменитый Везувий, погубивший Помпеи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии