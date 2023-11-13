Крупнейшее за 30 лет: на Сицилии произошло извержение вулкана Этна

На острове Сицилия сейсмологи зафиксировали мощнейшее за последние 30 лет извержение вулкана Этна. «Огненная гора» считается крупнейшим действующим вулканом в Европе: он в два с половиной раза больше, чем знаменитый Везувий, погубивший Помпеи.