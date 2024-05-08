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Тарасова: Верховный суд Швейцарии не пересмотрит дело Валиевой в нашу пользу

Тарасова: Верховный суд Швейцарии не пересмотрит дело Валиевой в нашу пользу

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила шансы на то, что Федеральный верховный суд Швейцарии пересмотрит дело российской фигуристки Камилы Валиевой, которая была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

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