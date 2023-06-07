В Кемерове приступили к благоустройству сквера на проспекте Молодежном

Популярная зона отдыха на ФПК будет отремонтирована по нацпроекту «Жилье и городская среда». «Сейчас в сквере рабочие подготавливают грунт для укладки пешеходных дорожек с асфальтобетонным покрытием, отсыпают тротуары, выкладывают бордюрный камень.