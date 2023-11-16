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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Мы все состоим из атомов". Алтайский физик об алом сиянии и опасности магнитных бурь

"Мы все состоим из атомов". Алтайский физик об алом сиянии и опасности магнитных бурь

Жалуетесь на головные боли во время вспышек на Солнце? Сейчас ученая АлтГУ Татьяна Андрухова все вам объяснит В ночь на 5 ноября в Алтайском крае, как и в других регионах России, были видны масштабные полярные сияния.

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