"Мы все состоим из атомов". Алтайский физик об алом сиянии и опасности магнитных бурь

Жалуетесь на головные боли во время вспышек на Солнце? Сейчас ученая АлтГУ Татьяна Андрухова все вам объяснит В ночь на 5 ноября в Алтайском крае, как и в других регионах России, были видны масштабные полярные сияния.
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