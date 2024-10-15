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  • Silver Kont
    Ну вот, опять старый вонючий жид-зануда вылазит в эфир.... Всем , конечно , пофигу на его передачи, их мало кто смотр...Познера, врага Ро...

"Налог на бездетность, не имеет под собой морали. И принят быть не может" - Путин

"Налог на бездетность, не имеет под собой морали. И принят быть не может" - Путин

  Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Путина как-то спросили: "Владимир Владимирович, людей беспокоит, что в Государственной Думе обсуждают введение налога на бездетность.

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Комментарии
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Федор Родников
ВВП как-то говорил,что закон о повышении пенсионного возраста не будет принят пока он президент и что....?😉
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18 час.
Анатолий Страшко
Примут и правильно сделают. Я ему название предлагаю - налог ЖПС (Желающим Пожить для Себя). Помните в Библии. &quot;Трудитесь и размножайтесь&quot; Важнейшая функция рода человеческого - воспроизводство. Одного труда мало. Требуется воспроизводство. Без него - исчезновение Человека.
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14 час.
АС
Анатолий Страшко
Не обожествляйте Путина. Его делают окружение и ситуация.
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14 час.

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