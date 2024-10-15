"Налог на бездетность, не имеет под собой морали. И принят быть не может" - Путин

ВВП как-то говорил,что закон о повышении пенсионного возраста не будет принят пока он президент и что....?😉

Анатолий Страшко

Примут и правильно сделают. Я ему название предлагаю - налог ЖПС (Желающим Пожить для Себя). Помните в Библии. "Трудитесь и размножайтесь" Важнейшая функция рода человеческого - воспроизводство. Одного труда мало. Требуется воспроизводство. Без него - исчезновение Человека.