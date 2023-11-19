Сотрудники ФСИН будут готовить осужденных к нормальной жизни

Для осужденных, отбывающих наказание, будет разрабатываться индивидуальная программа ресоциализации, включающая содействие в восстановлении социальных связей, трудоустройстве, получении образования и жилья, медицинского и пенсионного обеспечения, а также психологической помощи.
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