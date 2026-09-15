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Что такое 5G: реальная скорость, отличие от 4G и влияние на здоровье

Что такое 5G: реальная скорость, отличие от 4G и влияние на здоровье

Пятое поколение связи стремительно набирает обороты. В России запущены коммерческие сети, а в мире число 5G-подписок достигло 3,1 млрд.

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