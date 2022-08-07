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Карякин о победе Дворковича на выборах главы ФИДЕ: «Предостерег бы всех от излишней радости. Судя по предыдущим событиям, он не будет за нас чем-то рисковать»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал переизбрание Аркадия Дворковича на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

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