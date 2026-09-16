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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой про Абаскаля и «Факел»: «Я бы их вместе с Тедеско назначил, а советником Нагельсманна. Кошмар! Смехопанорама!»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на новость о возможном назначении экс-тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в « Факел ».

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