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Газета.ру

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Mash: спрос на российские машины в Казахстане рухнул на 99%

Mash: спрос на российские машины в Казахстане рухнул на 99%

Спрос на машины из России в Казахстане упал на 99%. В июне объем импорта составил всего 72 долларов (примерно 6,5 тыс.

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