Санаторно-оздоровительный комплекс (СОК) Золотой Колос: геология Черноморья для души и тела Тамара АрноВ Новомихайловском, где море обнимает горы, СОК «Золотой Колос» становится вашим пропуском в мир природных сокровищ.
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