Спортсмены из Пензы завоевали 11 медалей Кубка ПФО по кудо

В Саранске прошел Кубок Приволжского федерального округа по кудо. В соревнованиях участвовали более двухсот спортсменов из различных регионов, включая республики Башкортостан, Мордовия, Татарстан, а также области Ульяновская, Кировская, Пензенская, Нижегородская, Самарская, Саратовская и город Москва.
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