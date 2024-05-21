Спортсмены из Пензы завоевали 11 медалей Кубка ПФО по кудо

В Саранске прошел Кубок Приволжского федерального округа по кудо. В соревнованиях участвовали более двухсот спортсменов из различных регионов, включая республики Башкортостан, Мордовия, Татарстан, а также области Ульяновская, Кировская, Пензенская, Нижегородская, Самарская, Саратовская и город Москва.