Аналитик Кошкович поздравил Сикорского с ослаблением Европы без российского газа

Отказ Украины от транзита российского газа подорвет конкурентоспособность Европы. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X (бывший Twitter), комментируя слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который назвал "победой" остановку транзита.