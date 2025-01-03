Аналитик Кошкович поздравил Сикорского с ослаблением Европы без российского газа

Отказ Украины от транзита российского газа подорвет конкурентоспособность Европы. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X (бывший Twitter), комментируя слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который назвал "победой" остановку транзита.
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