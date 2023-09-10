Заговор академиков провален: Спецслужбы начинают чистки в РАН

Вот как об этом. Рассуждают в сети : " Запад очень любит действовать через женщин соблазнительниц, или жен , через журналистов, писателей, научных деятелей, певцов и актеров. " И сейчас мы это видим наглядно.

Уя

Уфимцев я

Сколько еще предателей нам предстоит узнать в ближайшее время. Или мы их уничтожим. Или они - Россию. А потом и нас всех, живущих только здесь и сейчас. Без испанских, французских, немецких, еврейских или американских паспортов...