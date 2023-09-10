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Заговор академиков провален: Спецслужбы начинают чистки в РАН

Заговор академиков провален: Спецслужбы начинают чистки в РАН

Скандальный демарш директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова, закончившийся его увольнением с должности, вызвал не столько волну общественного обсуждения и осуждения, сколько.

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Комментарии
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Tyman Ros
Вот как об этом. Рассуждают в сети : &quot; Запад очень любит действовать через женщин соблазнительниц, или жен , через журналистов, писателей, научных деятелей, певцов и актеров. &quot; И сейчас мы это видим наглядно.
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15 час.
Уя
Уфимцев я
Сколько еще предателей нам предстоит узнать в ближайшее время. Или мы их уничтожим. Или они - Россию. А потом и нас всех, живущих только здесь и сейчас. Без испанских, французских, немецких, еврейских или американских паспортов...
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12 час.

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