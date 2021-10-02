Что смотреть в кино на выходных: «Веном 2» с Томом Харди и другие новинки проката Ведущая программы Fashion Афиша Тамро Кобахидзе представляет подборку самых интересных новинок кинопроката, а также трейлеров самых ожидаемых фильмов, которые в скором времени появятся на больших экранах.