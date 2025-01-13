Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 479 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Т
    От перемены мест слогаемых сумма не меняется. Одни жиды передадут власть другим жидам. И ничего не поменяется.В Пентагоне сообщ...
  • АндрейБорков
    ФСБ: предотвращен...
  • Наталья Котельникова
    Отстаньте уже от Светофора! Отстаньте со своими грязными происками! Мешают эти магазины вашим проклятым Перекресткам ...Роспотребнадзор п...

Эксперт Луценко: аренда квартир всех типов за год подорожала до 31,4%

Эксперт Луценко: аренда квартир всех типов за год подорожала до 31,4%

Аренда однокомнатных квартир повысилась в цене по итогам 2024 года на 31,4%, и в 2025 году активный рост ставок на аренду жилья продолжится, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение генерального директора федерального портала "Мир квартир" Павла Луценко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх