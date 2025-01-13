Эксперт Луценко: аренда квартир всех типов за год подорожала до 31,4%

Аренда однокомнатных квартир повысилась в цене по итогам 2024 года на 31,4%, и в 2025 году активный рост ставок на аренду жилья продолжится, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение генерального директора федерального портала "Мир квартир" Павла Луценко.