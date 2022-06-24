Хроника происшествий в Бобруйском районе.

Не разминулисьНа дороге рядом с Лекертой пострадала пассажирка иномарки.В полдень 18 июня находившийся за рулем автомобиля ´Audi A4´ 57-летний мужчина на перекрестке дорог ´Граница РФ-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи´, неподалеку от деревни Лекерта, выполнял поворот налево.
Популярные статьи
- В Бобруйске общественные объединения Беларуси и России подписали Меморандум о сотрудничестве.
- Сегодня - День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.
- Не маем права забываць - у Магілёўскай вобласці прайшлі мерапрыемствы ў памяць аб ахвярах Вялікай Айчыннай вайны.
Свежие комментарии