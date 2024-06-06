Девочки "Академии футбола" выиграли турнир в Воронеже

В Воронеже состоялся зональный этап Первенства России (СФФ "Центр") среди девочек до 15 лет. В турнире участвовали четыре команды: тамбовская "Академия футбола", волгоградский "Зенит", сборные Брянской и Воронежской областей.
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