Макс Ферстаппен не уверен в десятой победе подряд

Макс Ферстаппен не уверен в десятой победе подрядGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен не уверен, что на Гран При Австралии в следующий уик-энд продолжит свою выигрышную серию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии