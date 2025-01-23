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Царьград

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"Все ниточки ведут к нему": Трамп рассказал, кого забыл помиловать Байден

"Все ниточки ведут к нему": Трамп рассказал, кого забыл помиловать Байден

Президент США Дональд Трамп рассказал, кого забыл помиловать его предшественник Джо Байден. По его словам, это главный человек среди демократов, "все ниточки ведут к нему".

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