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СМИ: 27 апреля президент Путин может решить судьбу прямых выборов губернаторов, в том числе в Тюменской области

СМИ: 27 апреля президент Путин может решить судьбу прямых выборов губернаторов, в том числе в Тюменской области

В ближайшее время может быть начата официальная дискуссия о необходимости отказа, во всяком случае временного, как минимум от прямых выборов губернаторов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента и Госдуме.

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