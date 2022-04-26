СМИ: 27 апреля президент Путин может решить судьбу прямых выборов губернаторов, в том числе в Тюменской области

В ближайшее время может быть начата официальная дискуссия о необходимости отказа, во всяком случае временного, как минимум от прямых выборов губернаторов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента и Госдуме.
Популярные статьи
- ВОЗ сообщила о новом типе гепатита среди детей. Роспотребнадзор уточнил, что в России пока таких случаев не выявлено
- Коммунисты Тюмени назвали декоммунизацией запрет городских властей на проведение первомайской демонстрации
- Депутат думы ХМАО возмутился выделением бесплатных квартир детям-сиротам, назвав это иждивенчеством
Свежие комментарии