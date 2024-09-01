Сегодня, когда падает информационная блокада, устроенная Западом и Украиной вокруг захваченных территорий, появляется все больше и больше неопровержимых свидетельств того, что украинские военные целенаправленно охотились за мирными жителями, расстреливая дронами даже группы беженцев, пытающихся уйти*.
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