«Солнце Монако», слухи о покровителях и детство на Камчатке: как Люся Чеботина шла к большой сцене

Имя Люси Чеботиной сегодня ассоциируется с верхними строчками чартов и миллионными просмотрами. Но за этим успехом скрывается долгая история: до релиза хита «Солнце Монако» исполнительница годами ходила по кастингам, записывала каверы для соцсетей и пыталась пробиться на большую сцену.