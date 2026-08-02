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«Солнце Монако», слухи о покровителях и детство на Камчатке: как Люся Чеботина шла к большой сцене

«Солнце Монако», слухи о покровителях и детство на Камчатке: как Люся Чеботина шла к большой сцене

Имя Люси Чеботиной сегодня ассоциируется с верхними строчками чартов и миллионными просмотрами. Но за этим успехом скрывается долгая история: до релиза хита «Солнце Монако» исполнительница годами ходила по кастингам, записывала каверы для соцсетей и пыталась пробиться на большую сцену.

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