"Конец Акеля бесславен": При неясных обстоятельствах сгинул "воин" из неовлассовского "легиона"

Вступивший в легион "Свобода России"* русский сириец Дани Акель исчез в зоне СВО.Накануне появились сообщения о гибели боевика легиона "Свобода России"*, гражданина России сирийского происхождения Дани Акеля.
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