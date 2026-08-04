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ЦСКА побеждает «Локомотив» после первого тайма – 1:0. На камбэк «Локо» дают 10.00

«Локомотив» проигрывает ЦСКА в рамках Фонбет Кубка России (0:1, перерыв). Единственный гол в первом тайме забил защитник армейцев Матеус Рейс.

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