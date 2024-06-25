В Новосибирске мужчина фиктивно поставил на миграционный учет 69 мигрантов и получил за это 1,1 миллиона рублей.
Миграционного «решалу» поймали на фиктивной регистрации 69 иностранцев
Комментарии
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Александр Ляшенко
"В суде прокуратура потребовала возместить в казну государства 1,1 миллиона рублей. Эти требования были удовлетворены." писака сраная,ты о каких требованиях? если:"прокуратура потребовала возместить.." всего одно требование было, дурачок из Sibkray.ru!
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Город Новосибирск он-лайн-новости Новосибирска и области / Сибкрай.ru
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