Миграционного «решалу» поймали на фиктивной регистрации 69 иностранцев

Александр Ляшенко

"В суде прокуратура потребовала возместить в казну государства 1,1 миллиона рублей. Эти требования были удовлетворены." писака сраная,ты о каких требованиях? если:"прокуратура потребовала возместить.." всего одно требование было, дурачок из Sibkray.ru!