Иностранцы поверили в Россию: за неделю вложили полугодовой максимум

СМИ. Актуальные новости - здесьБизнес и финансыИностранцы поверили в Россию: за неделю вложили полугодовой максимум За первые дни октября зарубежные инвесторы вложили в отечественные компании 130 миллионов долларов — максимум с конца марта.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьKonstantin ПетровДа не в отечественные компании они вложились, а в акции. Поиграют на бирже короткими деньгами, выйдут в кэш и выведут прибыль к себе домой. Буд-то первый раз. На за это время нам скажут что экономика у нас выросла еще на 0,1%Комментировать
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