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Иностранцы поверили в Россию: за неделю вложили полугодовой максимум

Иностранцы поверили в Россию: за неделю вложили полугодовой максимум

За первые дни октября зарубежные инвесторы вложили в отечественные компании 130 миллионов долларов — максимум с конца марта.

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Konstantin Петров
Да не в отечественные компании они вложились, а в акции. Поиграют на бирже короткими деньгами, выйдут в кэш и выведут прибыль к себе домой. Буд-то первый раз. На за это время нам скажут что экономика у нас выросла еще на 0,1%

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