Делегация с Украины выехала на переговоры с Россией

Олег Едаменко

Это клоуны едут, у них нет задачи договариваться. У них задача - потянуть время, проявить упертость и объявить о срыве переговоров по вине России. Разговаривать с ними не о чем. И вообще - переговоры надо начинать только тогда, когда наши полностью подавят ВСУ на всей территории Хохлостана.