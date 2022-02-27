Делегация с Украины выехала на переговоры с Россией

Украинская делегация приняла решение участвовать в переговорах с Россией и выехала в Гомель. Москва надеялась, что встреча двух сторон состоится до конца дня.
Олег Едаменко
Это клоуны едут, у них нет задачи договариваться. У них задача - потянуть время, проявить упертость и объявить о срыве переговоров по вине России. Разговаривать с ними не о чем. И вообще - переговоры надо начинать только тогда, когда наши полностью подавят ВСУ на всей территории Хохлостана.
3 г.
