Повторные взрывы раздались в Кривом Роге и городе Запорожье

Повторные взрывы прогремели на территории Кривого Рога и города Запорожье. Об этом информирует ТАСС. «Повторные взрывы раздались в Кривом Роге Днепропетровской области и подконтрольном Украине городе Запорожье», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.