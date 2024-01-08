Повторные взрывы раздались в Кривом Роге и городе Запорожье

Повторные взрывы прогремели на территории Кривого Рога и города Запорожье. Об этом информирует ТАСС. «Повторные взрывы раздались в Кривом Роге Днепропетровской области и подконтрольном Украине городе Запорожье», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.
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