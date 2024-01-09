Дочка Юлии Пересильд отдыхает с новой семьей Алексея Учителя

Дочь актрисы Юлии Пересильд проводит время со своим знаменитым отцом и его новой семьей. Юлия Пересильд долгое время жила в гражданском браке с Алексеем Учителем и родила от него двух дочерей — Анну и Марию.
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