Николай Бурляев: Пришло время запрещать в России сатанизм

Халида Мендыбаева

Без идеологии и цензуры страны с крепкой моралью не будет, не смотря на все конфессии! Пока Бузова может выступать на сцене театра, получая за выступление миллион, а Инстасамку приглашают в Кремлёвский дворец, камедиклабовцы снимают тупые фильмы, культура так и будет в загоне, а на ТВ будут идти передачи про экстрасенсов. Мракобесие и отупление народа на руку разлагающемуся Западу! Только возвращение настоящего образования и воспитание патриотизма помогут противостоять тлетворному влиянию Запада!