В России нужно запретить сатанизм как преступный вид доходного промысла, а шоу-бизнес отделить от понятия «культура», так как он извращает сознание детей, считает первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев.
Николай Бурляев: Пришло время запрещать в России сатанизм
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Любовь
Избавится и оперативно. Цикл пройден.
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4 час.
Халида Мендыбаева
Без идеологии и цензуры страны с крепкой моралью не будет, не смотря на все конфессии! Пока Бузова может выступать на сцене театра, получая за выступление миллион, а Инстасамку приглашают в Кремлёвский дворец, камедиклабовцы снимают тупые фильмы, культура так и будет в загоне, а на ТВ будут идти передачи про экстрасенсов. Мракобесие и отупление народа на руку разлагающемуся Западу! Только возвращение настоящего образования и воспитание патриотизма помогут противостоять тлетворному влиянию Запада!
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1 час.
D
Dushka
Существование министерства культуры само по себе нонсенс. Дележка средств, которые сосут из бюджета. Российская культура не нуждалась ни в каких министерствах, когда складывалась, и сейчас не нуждается. Это министерство готово выделять деньги на любой проект, главное, чтобы занесли побольше. Вот и ставят фильмы по сценариям, купленным за бюджетные деньги в Голливуде. Как будто у нас нет людей, способных написать хороший сценарий.
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42 мин.
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