Тюнеры лишили Defender проходимости ради эффектного внешнего вида

Этот внедорожник окрашен в черный цвет, что придает ему агрессивный и стильный вид. Mansory разработала новый обвес для Defender, включающий абсолютно новую решетку радиатора в черном цвете, дополненную новыми воздухозаборниками.
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