Приморский тыл помогает: партию спецснаряжения вновь отправили на фронт

Приморское отделение благотворительной организации «Золотые руки ангела» и АНО «Центр профессионального шитья» передали маскировочные сети и почти 300 пятиточечников для бойцов пятой армии, сообщает PRIMPRESS.
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