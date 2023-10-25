Вор проломил пол квартиры и вынес из нее 230 тысяч

ТАСС/Александр Манзюк В Санкт-Петербурге вор проломил пол квартиры на первом этаже и вынес из нее валюту и ювелирные украшения общей стоимостью около 230 тысяч рублей, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
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