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Канчельскис заявил, что написал заявление в полицию после драки в баре

Канчельскис заявил, что написал заявление в полицию после драки в баре

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сообщил, что с ним все в порядке и он чувствует себя нормально после драки в московском баре, произошедшей после финала чемпионата Европы 2024 года, пишет «Спорт-Экспресс».

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