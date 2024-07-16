Канчельскис заявил, что написал заявление в полицию после драки в баре

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сообщил, что с ним все в порядке и он чувствует себя нормально после драки в московском баре, произошедшей после финала чемпионата Европы 2024 года, пишет «Спорт-Экспресс».