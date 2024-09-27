Марат Хуснуллин: развитие финансовой системы – основа благополучия граждан

ПСБ реконструировал одно из центральных отделений в Мариуполе (ДНР), сообщает пресс-служба банка. Как отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, развитие финансовой системы является основой благополучия граждан.
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