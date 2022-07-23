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    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

10 секретов только для тех, кто выбирает двери в ванную комнату и туалет

Все двери в квартире должны быть выдержаны в одном стиле, это касается и ванной комнаты, и туалета. Но к моделям, которые предназначены для санитарных комнат, предъявляются особые условия: это устойчивость к повышенной влажности и парообразованию.

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