🎈 Телебашня в Симферополе включит тематическую подсветку в День весны и труда 1 мая медиафасад телебашни окрасится в цвет неба.
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🎈 Телебашня в Симферополе включит тематическую подсветку в День весны и труда 1 мая медиафасад телебашни окрасится в цвет неба.