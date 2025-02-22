Над Рязанской областью прошёл тестовый полёт Ту-214ЛЛ

Самолёт Ту-214ЛЛ с бортовым номером 64509 выполнил полёт 21 февраля. Он взлетел с аэродрома Казанского авиационного завода, а основная зона полёта охватывала воздушное пространство Республики Мордовия и Рязанской области.
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