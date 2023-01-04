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Вы содержите нас, но делаете это без должного уважения

Вы содержите нас, но делаете это без должного уважения

Отказ Германии обсуждать с Варшавой вопрос о репарациях свидетельствует о неуважительном отношении Берлина к Польше и полякам, заявил замминистра иностранных дел страны, уполномоченный правительства по вопросам компенсаций Аркадиуш Мулярчик (на фото).

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