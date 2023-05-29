Царьград

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"С таким милым пузиком может себе позволить": Дзюба отреагировал на колкость Овечкина

"С таким милым пузиком может себе позволить": Дзюба отреагировал на колкость Овечкина

Вдобавок команда Дзюбы "Локомотив" победила тех, с кем хоккеист смеялся над ним.Футболист московской команды "Локомотив" Артем Дзюба ответил на оскорбительный выпад в свою сторону от хоккеиста, капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.

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