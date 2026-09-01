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53-летний Хокон VIII стал новым монархом Норвегии

53-летний Хокон VIII стал новым монархом Норвегии

Присягу в парламенте принес король Норвегии Хокон VIII, 1 сентября сообщает телеканал NRK. Монарх заявил, что обязуется управлять Королевством Норвегия в соответствии с Конституцией и действующими законами.

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