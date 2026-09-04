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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колосков о составе сборной России: «Все сильнейшие. Захаряна надо поддержать, с точки зрения психологии правильное решение. Тороп – перспективный парень»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил расширенный состав сборной России на осенний учебно-тренировочный сбор.

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