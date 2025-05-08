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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Володин о получении немецкого гражданства: «Сейчас мне нужно сдать языковой тест – для этого усиленно работаю с репетиторами»

Володин выступает за Германию в паре с Минервой Фабьен Хазе. — Как продвигается твой процесс получения немецкого гражданства? — Сейчас мне нужно сдать языковой тест.

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