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Названы регионы России со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей

Названы регионы России со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей

По данным Росстата, в июне 2026 года средняя заработная плата более 200 тысяч рублей зафиксирована в двух регионах России.

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