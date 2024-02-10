День всех влюбленных в одиночестве: как не расстраиваться в этот день

Чувство одиночества часто усиливается в День всех влюбленных у людей без второй половинки. Как не впасть депрессивное состояние, находясь в эпицентре праздника, где пары демонстрируют счастье и любовь? Клинический психолог Станислав Самбурский дал несколько советов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии