День всех влюбленных в одиночестве: как не расстраиваться в этот день

Чувство одиночества часто усиливается в День всех влюбленных у людей без второй половинки. Как не впасть депрессивное состояние, находясь в эпицентре праздника, где пары демонстрируют счастье и любовь? Клинический психолог Станислав Самбурский дал несколько советов.