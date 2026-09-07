Эксперт Мария Щербенко: «Россия остается для Вьетнама особым партнером»

Генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), президент страны Вьетнам То Лам прибудет в Москву с визитом, который продлится с 7 по 9 сентября.
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