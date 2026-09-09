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В России спрос на реструктуризацию кредитов упал до полуторагодового минимума

Спрос на реструктуризацию кредитов во втором квартале 2026 года достиг минимума за полтора года. Число заявок от граждан сократилось на 11,5% по сравнению с первым кварталом – до 1,4 млн, следует из обзора ЦБ.

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